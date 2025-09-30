Умер звезда комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов

Фото: Кадр из к/ф «Три плюс два», реж. Генрих Оганисян, 1963 г.

Его творческий путь начался еще в детстве с эпизодической роли в фильме «Подвиг разведчика».

На 89-м году жизни скончался советский актер Геннадий Нилов, наиболее известный по роли физика Сундукова в популярной комедии «Три плюс два». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и стройным физиком из фильма „Три плюс два“. Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным. Мои соболезнования Алексею и всей семье», — написала телеведущая Ника Стрижак.

Артист умер 29 сентября, за два дня до своего 89-летия. Его творческий путь начался еще в детстве с эпизодической роли в фильме «Подвиг разведчика», где главного героя играл его дядя — знаменитый Павел Кадочников. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1959 году Нилов связал свою судьбу с киностудией «Ленфильм», где проработал более трех десятилетий.

Уроженец города Луга Ленинградской области прошел долгий творческий путь от детских эпизодов до ведущих ролей. За годы карьеры он принял участие в более чем 60 кинопроектах, включая такие картины, как «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина», которые снимались еще во время его обучения в институте.

Кончина Геннадия Нилова стала очередной потерей для российского кинематографа после недавнего ухода из жизни заслуженной артистки России Вероники Березняковой. Актер останется в памяти зрителей как эталон интеллигентности и обаяния, воплощенный в его самой знаменитой роли строгого, но прекрасного физика из культовой советской комедии.

