Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Гости мероприятия смогли увидеть документальный фильм журналиста Тадео Кастильоне.

В Русском доме в Буэнос-Айресе в День воссоединения новых регионов с Россией прошел видеомост с представителями Донбасса. Мероприятие получило название «Мост Правды Донбасс — Аргентина».

Кроме того, в организации проходит выставка рисунков детей Донбасса. Она представляет мир глазами детей, их родной край. Гости мероприятия также смогли увидеть фильм аргентинского журналиста Тадео Кастильоне. В январе — феврале 2025 года он работал в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Я задумывал снять этот документальный фильм, потому что мне казалось важным рассказать историю голосами людей, реальных героев этой трагической истории в Донбассе. Целью было также показать реальность, которую скрывают крупные западные СМИ, превалирующие в качестве основного источника информации. Мне было необходимо показать факты, опираясь на опыт непосредственного общения с людьми», — отметил журналист Кастильоне в видеообращении.

Кастильоне подчеркнул, что его приоритетом были реальные факты. Для того чтобы отразить их, он опирался на опыт общения с людьми. Первое, что осознал журналист: на Западе обманывают зрителей. Для этого прибегают к искажению исторической реальности и пропаганде безумия конфликта, развязанного руками киевского режима.

«Поэтому в День воссоединения новых регионов с Россией мне кажется необходимым вернуться именно к корням, услышать, что говорят люди, что говорит история, какова реальность. Россия не оставляет своих братьев и сестер, она продолжает бороться за них, за народ великой России», — заявил автор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хуснуллин заявил о полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.