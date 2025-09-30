Аринин день: народные приметы на 1 октября 2025

Фото: 5-tv.ru

Что можно делать, а чего избегать в это время?

Аринин день или День Журавлиного отлета традиционно отмечается 1 октября. Согласно поверьям, в этот день природа начинает готовиться к зиме, и поэтому люди очень внимательно относились к погоде, поведению животных и другим знамениям. Благодаря этому можно было предугадать будущий урожай, здоровье и целые события. URA.RU собрало все народные приметы на этот день.

Аринин день, или Арина Шиповница, посвящен святой Ариадне (в народе — Арине). Согласно народному календарю, именно в этот период журавли улетают на юг, а шиповник достигает пика зрелости.

Люди считали: если на Аринин день журавли летят высоко и курлычут, то осень будет теплая, а зима — поздняя. Если птицы безмятежно парят в небе, то погода будет мягкой, и ранних морозов ждать не стоит. Это означает, что урожай можно будет собрать без потерь.

Если же журавли летят низко и молча, то холодная погода придет скоро, а зима будет суровой. Значит, уже к 14 октября (Покров Пресвятой Богородицы) стоит ожидать снега. Если на березе листья пожелтели, но не опали, то осень будет долгой, снег выпадет поздно, зима будет теплой. Если журавлей нет вообще — морозы задержатся до 2 ноября. Отсутствие птиц в небе на Аринин день указывает на затяжную осень без ранних холодов. Если октябрь теплый — это к поздней зиме. Если 1 октября будет сухо и солнечно, то зима придет не скоро. Значит, есть время сделать заготовки.

Что можно делать 1 октября

В этот день рекомендуется заниматься делами, связанными с природой и домом. Например, собрать шиповник и делать заготовки. Считалось, что ягоды, собранные именно в этот день, самые полезные для организма.

Также стоит 1 октября помолиться о благополучии. Обычно в этот день люди обращались к святой Ариадне за защитой семьи и здоровья.

Что нельзя делать 1 октября

В этот день не стоит махать рукой вслед журавлям — это отпугнет удачу и принесет в дом несчастья. Люди верили, что такой жест мешает птицам в пути. Кроме того, категорически запрещено лениться или волноваться, так как это привлечет неудачи в делах.

День требует спокойствия и труда, иначе зимой ждут трудности. Нельзя ходить в гости или звать гостей, считалось, что это к ссорам, конфликтам, которые затянутся на всю зиму. Волосы стричь также не стоит, так как вы укоротите таким образом свою судьбу. Ссориться также не рекомендуется — это принесет беды на всю зиму.

