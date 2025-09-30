Много отходов: в Турции может измениться система «все включено»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В среднем в отеле на тысячу гостей ежемесячно образуется около шести тонн излишков пищи.

Выдача специальных сертификатов гостиницам Турции, которые внедряют меры против избыточного расхода продуктов питания в рамках системы «все включено», помогла бы сократить пищевые отходы и снизить расходы отелей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей Турции (POYD) Хакан Саатчиоглу.

По его словам, в среднем в отеле на тысячу гостей ежемесячно образуется около шести тонн излишков пищи. Особенно остро проблема стоит в Анталье, где около 90% гостиниц работают по системе «все включено», что эквивалентно примерно 300 тысячам спальных мест. Саатчиоглу подчеркнул, что речь идет о колоссальных объемах расходуемых продуктов.

Инициатива предполагает, что отели смогут получать сертификаты, подтверждающие их вклад в борьбу с расточительством. Для этого гостиницам придется внедрять конкретные меры по сокращению отходов и информировать об этом своих гостей. Сертификат, как отметил глава POYD, станет инструментом формирования стандартов устойчивого развития и фактором конкурентного преимущества при продвижении отелей.

При этом полностью отказаться от системы «все включено», по мнению Саатчиоглу, уже невозможно. Однако стоит выработать общие правила ее применения и единые стандарты борьбы с расточительством. Он добавил, что в Европе проблемам устойчивого развития уделяется повышенное внимание, и Турции необходимо учитывать этот фактор, чтобы избежать серьезных трудностей в будущем.

Саатчиоглу считает, что сертификат постепенно сможет занять место наравне с уже действующим документом «безопасного туризма», подтверждающим соответствие гостиниц определенным требованиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.