«Кошмар в колыбели»: отец насмерть замучил новорожденного ребенка из-за ревности

У мужчины были сложные отношения с возлюбленной.

Тридцатилетний Мехмет Туфан из Ливерпуля жестоко избил своего пятинедельного сына Лео Уильямса, что впоследствии привело к его смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла, когда отец остался наедине с новорожденным ребенком, а его возлюбленная находилась на вечеринке с друзьями.

«Как только я начинаю волноваться, я уже не могу себя контролировать», — признался Туфан во время допроса, объясняя свои действия. Он также заявил следователям, что был «расстроен из-за парня, который подошел к его партнерше в баре».

В роковую ночь Туфан остался один с маленьким Лео. Согласно материалам дела, мужчина становился все более «раздраженным и встревоженным» из-за того, что его партнерша проводила время с друзьями. Около 22:30 он отправил сообщение одному из друзей девушки, «спрашивая, что происходит», после того как увидел видео, на котором «парень приглашает ее на танец».

Примерно в 1:40 ночи Туфан позвонил в Северо-Западную службу скорой помощи, сообщив, что у его сына «икота, он не дышит и сильно потеет». Прибывшие медики обнаружили Лео на полу в спальне без признаков сердцебиения. Врачи детской больницы Олдер-Хей позже диагностировали у ребенка «серьезную черепно-мозговую травму, кровоизлияние в спинной мозг и обширные кровоизлияния в сетчатку».

На допросе в полиции Туфан сначала утверждал, что Лео «начал издавать булькающие звуки», и якобы вытащил волос из горла сына. Однако позже он признался, что «около минуты тряс Лео, говоря ему, чтобы он дышал», а затем «бросил его на кровать, чтобы вызвать скорую». Он добавил, что «это была его вина», и сказал, что «пытался помочь сыну, но вместо этого причинил ему боль».

Несмотря на то, что новорожденный пережил первоначальную травму, он несколько месяцев находился в искусственной коме, а когда пришел в себя, у него обнаружился целый ряд тяжелых нарушений. Хотя в 2019 году Туфан был приговорен к двум годам тюрьмы за нападение, трагическая гибель Лео в хосписе Клэр-Хаус в декабре 2022 года от последствий травм, нанесенных отцом, потребовала нового судебного разбирательства.

