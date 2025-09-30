«Должны решать честно»: Лавров про ошибки Киева в списке потерявшихся детей

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Данный перечень был передан Украиной на переговорах в Стамбуле.

В переданном Киевом списке с потерявшими связь с семьей детьми оказалось много взрослых. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

После долгих и настойчивых уговоров с нашей стороны Украина передала перечень из 339 человек. Однако немалая часть людей в этом списке совершеннолетние, а другая не имеет никакого отношения к России. Эти люди находятся на территории европейских государств, отметил министр.

«Эти гуманитарные вопросы нужно решать по-честному», — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Россия ценит позицию Бразилии — страны-посредника в данном вопросе. Они тоже выступают за добросовестное выполнение обязательств в решении этой проблемы.

