«Ценник вырос»: сколько будет стоить выступление Киркорова на Новый год

У артиста есть одно условие — никакой пиротехники.

Народный артист РФ Филипп Киркоров полностью восстановился после ожога, который получил на концерте из-за неудачного срабатывания пиротехники, и активно принимает заказы на корпоративные мероприятия. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов сайту «Страсти», певец, как и многие артисты первой величины, удвоил гонорары на новогодние выступления.

«С карьерой у него все хорошо, на корпоративах выступает, но заказы берет очень редко. Сейчас уже все начинают бронировать артистов на Новый год, и ценник у всех вырос примерно в два раза. Думаю, у Филиппа теперь есть условие: никакой пиротехники — ради безопасности», — отметил Дворцов.

По его словам, стандартный гонорар Киркорова составляет около четырех миллионов рублей за концерт, а на новогодних корпоративах сумма достигает восьми миллионов рублей.

Продюсер также прокомментировал слухи о близких отношениях Киркорова и певицы Ольги Бузовой, которых после скандала на концерте заслуженного артиста Димы Билана часто видят вместе. Дворцов уверен, что их связывает лишь дружба и творчество.

«Личная жизнь им не нужна, потому что они работают для себя, для страны, для сцены, для зрителя. Насколько я знаю, у Ольги бойфренда нет, у Филиппа женщины рядом тоже, поэтому они просто радуются тому, что имеют», — уточнил продюсер.

В апреле 2025 года на концерте в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова произошел серьезный инцидент с пиротехникой: огонь перекинулся на его одежду, в результате чего он получил ожог второй степени на левом локте. Впоследствии травма осложнилась воспалением суставной сумки, частичным некрозом кожи и рожистым воспалением. Из-за наличия у Киркорова сахарного диабета процесс заживления ран затянулся и осложнился.

Несмотря на травму, певец сначала продолжил выступление и не прерывал гастроли. Однако позже его госпитализировали для лечения. Врачи предупредили, что восстановление займет больше времени, чем ожидалось, и требуют соблюдать покой для полного излечения.

