Хуснуллин доложил Путину об опережении на 21% работ по ремонту дорог в РФ

Вице-премьер рассказал о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 30 сентября доложил президенту Владимиру Путину, что в 2024 году темпы ввода и ремонта дорог в России превысили показатели прошлого года на 21%.

«В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21%, что гарантированно нам обещает, что мы до конца года все планы по дорожному строительству выполним», — отметил он.

По словам Хуснуллина, продолжается работа над крупными проектами. Он отметил, что открыт участок «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток». По этому участку в сутки проезжает около семь тысяч машин, из которых — две с половиной тысячи грузовиков.

«Это очень востребованная трасса», — заверил президента Хуснуллин.

