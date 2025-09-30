У жениха Анфисы Чеховой выявлен долг почти в 20 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Бизнес Александра Златопольского не всегда оказывается прибыльным.

Бизнес Александра Златопольского, продюсера и жениха телеведущей Анфисы Чеховой, оказался в сложном положении. По данным издания Super.ru, его компания, занимающаяся производством фильмов, имеет задолженность в размере 19 миллионов рублей.

В финансовой отчетности отмечается, что прибыль организация принесла только в 2023 году — чуть больше одного миллиона рублей, тогда как в 2022 году снова показала убытки. Документы, подтверждающие это, издание нашло на сервисе Rusprofile.

Отношения Анфисы Чеховой и Александра Златопольского начались в 2024 году, хотя пара долгое время не афишировала связь. Лишь в мае 2025 года Златопольский впервые официально подтвердил роман, опубликовав в соцсетях трогательные фотографии с Чеховой.

В августе 2025 года Александр сделал Анфисе предложение руки и сердца в Париже на фоне Эйфелевой башни. Телеведущая поделилась эмоциями, рассказав, что впервые за много лет почувствовала себя по-настоящему любимой и может быть собой рядом с Златопольским. Она назвала его человеком, который терпит все ее эмоциональные капризы, снимает заботы и поддерживает в любых ситуациях. По словам Чеховой, их отношения далеки от идеала, но именно в этом и заключается настоящая жизнь — с взаимным принятием и работой над собой.

Анфиса призналась, что благодаря Златопольскому стала спокойнее и смелее. На будущее у пары много планов, в том числе желание завести совместных детей. При этом Чехова и Златопольский не рассматривают ЭКО и суррогатное материнство.

У Златопольского от предыдущих отношений есть две дочери, а у Чеховой есть сын Соломон от бывшего мужа — актера Гурама Баблишвили.

