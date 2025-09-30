Лавров: окончательное решение по ракетам Tomahawk еще не принято

Фото, видео: Department of Defense/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не считает возможные поставки ракет Tomahawk Украине решенным вопросом. Об этом он сказал на пресс-подходе после выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что ракеты Tomahawk США поставляют далеко не всем. Однако в случае, если эти ракеты все же окажутся у Украины, это не изменит ситуацию на поле боя.

До этого издание Army Recognition сообщило, что из-за отсутствия необходимых пусковых платформ Украина вряд ли получит от Штатов крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что возможность поставок таких ракет киевскому режиму обижается. Но окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник Трампа Уиткофф может покинуть пост. Одной из причин послужило нарушение протокола во время встречи с Владимиров Путиным.

