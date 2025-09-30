Задержан смертельно ранивший замруководителя филиала банка в Москве мужчина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Трагедия произошла на Автозаводской улице.

В Москве мужчина с ножом убил заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в отделении банка на Автозаводской улице. На кадрах 5-tv.ru можно увидеть обстановку после произошедшего. На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Злоумышленник уже был задержан правоохранителями. Известно, что после совершения преступления он пытался скрыться. Подробности произошедшего еще предстоит выяснить.

