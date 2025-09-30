«Самый тяжелый период»: Бритни Спирс высказалась об отношениях с бывшим мужем Сэмом Асгари

Фото: www.globallookpress.com/F Sadou

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара объявила о разводе вконце 2024 года.

Американская певица Бритни Спирс высказалась, что ее брак с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари был ненастоящий. В удаленном позднее посте в личном блоге 43-летняя артистка призналась, что союз был для нее «странным» и скорее представлял собой «искуственно созданое отвлечение». Об этом сообщает Radar Online.

По словам певицы, решение о браке было связано с тяжелым периодом ее жизни: в то время она находилась вдали от своих сыновей — 20-летнего Шона и 19-летнего Джейдена, рожденных в браке с танцором и рэпером Кевином Федерлайном.

«Самыми тяжелыми годами в моей жизни были те три года, когда моих сыновей не было рядом. Я не могла им звонить или писать, и тогда моим секретом выживания было отрицание и много слез», — написала Спирс.

Асгари, напротив, заявил через своего представителя, что их союз был пронизан истинными чувствами.

«Наш брак был для меня настоящим. Может, он и был недолгим, но мы были вместе семь лет. Я любил ее, всегда буду любить и всегда буду желать ей всего наилучшего», — рассказал экс-супруг артистки.

Бритни вышла замуж за Сэма в 2022 году. Однако в конце 2024 года пара объявила о разводе. Фитнес-тренер младше певицы на 12 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.