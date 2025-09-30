В России создадут систему оценки уровня традиционных ценностей студентов

ТАСС: В России разработают систему оценки уровня духовных ценностей у студентов

В России разрабатывается веб-приложение, которое позволит оценивать уровень духовно-нравственных ценностей у студентов вузов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно техническому заданию, система будет проводить тестирование студентов, интерпретировать полученные результаты и формировать рекомендации на их основе. В приложении предусмотрены различные форматы заданий: закрытые и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов. Администраторы смогут самостоятельно создавать тесты, методики и шкалы оценивания.

Оценка духовно-нравственных ценностей будет производиться по пяти направлениям: образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально-ориентированному. Кроме того, учитываться будет поведенческий коэффициент участников.

Как уточняет «Ведомости», срок выполнения работ по разработке приложения составляет 15 календарных дней. Первоначальная стоимость контракта была около 15 миллионов рублей, однако тендер выиграла компания «Игры синих котов», предложив минимальную ставку в 1,3 миллиона рублей.

В России создается комплексная система, которая объединяет тестирование и культурно-воспитательные программы для формирования у молодежи патриотических и этических ориентиров.

