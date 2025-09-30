На активы отставного судьи Момотова наложили обеспечительный арест

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В число арестованного имущества входит гостиница «Вологда» и около 100 объектов недвижимости.

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также на активы 21 связанного с ним лица. Арест был наложен как обеспечительная мера в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры об изъятии незаконно приобретенных активов, зарегистрированных на третьих лиц. В число арестованного имущества входит гостиница «Вологда» и около 100 объектов недвижимости, оформленных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко.

Генпрокуратура оценивает стоимость спорных активов в сумму не менее девяти миллиардов рублей. Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, был секретарем пленума и членом президиума Верховного суда, а с 2016 года — председателем Совета судей РФ. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с письменным заявлением об отставке.

По версии Генпрокуратуры, Момотов с 2010 года нарушал антикоррупционные нормы, участвуя в гостиничном бизнесе, который официально был оформлен на третьих лиц. Кроме того, в иске фигурирует информация о связях Момотова с криминальным окружением, через которое была создана сеть бизнес-отелей Marton.

Его компаньон Андрей Марченко был помещен под стражу, его называют «краснодарским представителем криминалитета». Рассмотрение иска по существу начнется 8 октября 2025 года

