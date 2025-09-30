Напавший с ножом на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Злоумышленник является отчисленным студентом.

Напавший с ножом на сотрудников Архангельского техникума строительства и городского хозяйства 18-летний местный житель частично признал свою вину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области.

«Он частично признал свою вину. Сегодня ожидается суд по мере пресечения», — уточнил источник агентства.

Заседание Ломоносовского суда Архангельска назначено на 17:00 по московскому времени, следствие будет ходатайствовать об аресте юноши.

Инцидент произошел утром 29 сентября во время занятий в техникуме. Артемий Корюков, ранее отчисленный со второго курса за неуспеваемость и пропуски, зашел в здание учебного заведения в маске и перчатках, вооруженный ножом, и напал на преподавателей.

Первыми пострадали завуч и учитель русского языка Ольга Иванова, которую молодой человек особенно преследовал за участие в комиссии по его отчислению, а также социальный педагог Татьяна Винокурова, попытавшаяся помешать нападению. Кроме того, один из студентов получил травму, пытаясь защитить педагогов.

Артемий был задержан другими студентами, которые догнали его и обезвредили до приезда полиции. Следствие возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

Состояние одной из пострадавших стабилизировано после операции, другая остается в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мотивом нападения стала месть за отчисление.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под особый контроль, проводится проверка психического состояния нападавшего.

