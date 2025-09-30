Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

Граждане Украины не готовы часами стоять перед кортежами с гробами.

Жители города Сумы начали сознательно игнорировать траурные церемонии по погибшим боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным агентства, в ходе процессий жители Украины перебегают дорогу с катафалками, а также срывают «минуту молчания». С каждым годом, как утверждает собеседник, граждане соседней страны все равнодушнее относятся к «защитникам» Незалежной.

По словам источников, украинцы уже не готовы откладывать свои дела, «бежать» на поминки в память о боевике ВСУ и часами стоять на коленях перед кортежами с гробами.

«Особенно показательна ситуация в Сумах. <…> с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — подчеркнул российский военный в разговоре с РИА Новости.

Не так давно украинские власти законодательно обязали своих граждан становиться на колени перед гробами с телами боевиков ВСУ. За неисполнение предусмотрен даже штраф. Помимо этого, провинившегося могут заставить публично «покаяться в совершенном грехе».

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России. По его словам, они чувствуют себя частью РФ по культуре, языку и истории.

