В Мордовии задержали совершавшего поджоги на железных дорогах юношу

Он действовал по заданию Киева.

В Мордовии задержали молодого человека, подозреваемого в серии поджогов на железнодорожной инфраструктуре. Злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Поджогами он пытался дестабилизировать работу железнодорожного транспорта, используемого в том числе для военных целей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм» и «Государственная измена».

По данным следствия, он поджег батарейные шкафы и тяговые подстанции на железнодорожных перегонах Ялга — Саранск, а также у станций Светотехника и Алатырь. Сообщается, что молодой человек связывался с представителями украинского Минобороны через мессенджер Telegram.

Задержание и расследование проводились сотрудниками ФСБ, при этом один из сообщников получил два года колонии-поселения. Суд уже осудил молодого человека на 13 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

