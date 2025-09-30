Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией

Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители ХАМАС узнали о соглашении только после заявлений американского президента на пресс-конференции.

Конфликт на Ближнем Востоке может быть завершен уже в ближайшие трое суток. Так считает президент США, который после встречи с премьером Израиля представил свой план «Вечного мира» для региона. Трамп как обычно в своей манере действует больше как бизнесмен, чем как политик: ставит свои условия и обещает дополнительные выгоды в случае сделки, которую Нетаньяху уже согласовал. Корреспондент «Известий» Александр Якименко о том, насколько вероятно примирение Израиля и Палестины.

Первая реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на новое соглашение говорит сама за себя. Он достиг того, о чем мечтал: США по сути присоединились ко всем его требованиям относительно сектора Газа.

«Кто бы мог в это поверить? Все постоянно говорили, что я должен принять условия ХАМАС, пойти на уступки и так далее. Нет, теперь давление будут оказывать на них, а не на нас», — заявил он.

Ликование прорывалось на лице Нетаньяху все время его совместной конференции с Трампом. Он, как выяснилось, пролетел девять с половиной тысяч километров в Вашингтон ради этого соглашения, а вовсе не для выступления в ООН, где на прошлой неделе проходила Генассамблея. Несколько дней работы в Белом доме, где они вдвоем якобы прорабатывали все мельчайшие детали — и вот документ из 20 пунктов, каждый из которых на самом деле — новый ультиматум для представителей ХАМАС.

«Это не просто формальный документ. Лидеры очень многих стран работали над ним, обещали мне, что приложат усилия, чтобы он заработал. Все, кроме представителей ХАМАС — с ними я не работал, не разговаривал, но верю, что и они присоединятся, согласятся его выполнять. Потому что иначе нам придется сделать то, что нужно сделать, и Израиль получит в этом нашу полную поддержку», — заявил президент США Дональд Трамп.

От группировки потребовали за трое суток выдать всех граждан Израиля, а затем полностью разоружиться и передать управление сектором Газа в руки так называемого «Комитета мира». Эту новую организацию Трамп решил возглавить лично, а на палестинские территории ввести войска под названием временных международных сил стабилизации.

Представители ХАМАС уже назвали новый план утопией. К тому же в нем не оказалось учтено ни одного из требований палестинской группировки.

«Ни один палестинец не видел этот план. Мы узнали о его существовании только после публичных заявлений Трампа. И то, что было заявлено на пресс-конференции, отражает только позицию Израиля. Любое предложение, которое не включает право палестинского народа на самоопределение, совершенно неприемлемо», — заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави.

Особо красочно в документе описывается будущее Палестины. Свобода передвижения в регионе, выезд из которого для двух миллионов жителей сейчас полностью запрещен. И главное, немедленное — сразу после прекращения огня — возобновление гуманитарной помощи. Тут, правда, в тексте много деталей: объем помощи прописан как минимальный, а за его передачу будет отвечать только Организация Объединенных Наций.

Всем остальным гуманитарным организациям в доступе в регион откажут. Это при том, что даже по оценкам ООН там сейчас свирепствует самый мощный голод в современной истории человечества. Военные Израиля уже около года держат регион в блокаде, но Нетаньяху, как раз в начале визита в США, уверял всех, что голод — это выдумка журналистов.

«Никакого голода нет. Мы ведем войну и вынуждены брать в плен палестинцев. Нам нужно выяснить, кто террорист, а кто нет. И первое, что мы делаем, приказываем снять рубашку, так как под ней может быть пояс смертника. У нас уже тысячи фотографий за все время войны, и ни на одной из них вы не увидите истощенного человека», — заявил премьер-министр Израиля.

Еще один штрих к картине: буквально через считанные часы после публикации этого соглашения армия Израиля начал новые обстрелы города Газы. Только за ночь погибли около десяти мирных жителей. Бомбардировки не прекращаются, несмотря на призывы со всего мира остановиться.

Масштабные митинги проходят едва ли не во всех европейских столицах, а власти сразу десяти государств, в том числе Франции, Британии, Португалии, только на прошлой неделе признали Палестину государством. Этот шаг, Трамп, кстати, тоже раскритиковал во время пресс-конференции.

«Они, конечно, хорошие люди, наши европейские друзья. Думаю, они пошли на это, потому что устали от того, что происходит на протяжении уже многих десятилетий. У них сменяются президенты и премьеры, и каждый раз они обсуждают одно и тоже по кругу, и ничто не сдвигается с места», — отметил Трамп.

Соглашение минувшей ночью в Европе приветствовали. Но вот изменит ли оно жизнь в Палестине к лучшему — многие сомневаются. Особенно в арабских странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.