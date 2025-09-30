Продлевать будем: Польша продолжит оплачивать спутниковую связь для ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov; 5-tv.ru

При этом Варшава урезает выплаты для украинских беженцев.

Польша продлила финансирование терминалов Starlink для Украины.

Теперь Варшава до марта следующего года будет оплачивать спутниковую связь для ВСУ, закон об этом подписал президент Кароль Навроцкий. Однако вместе с поддержкой киевского режима Польша решила ограничить выплаты для украинских беженцев. Теперь пособие на детей смогут получить лишь те, у кого есть работа.

Вместе с тем, Навроцкий решил ударить и по краеугольному камню режима Зеленского — бандеровской идеологии. Польский президент предложил Сейму запретить ее распространение, а заодно приравнять символику украинских националистов к гитлеровской.

