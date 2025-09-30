Борьба с зудом и шелушением: врач раскрыла секреты ухода за кожей головы осенью
Дерматовенеролог Михайлова: из-за ношения шапки может появиться жирная себорея
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Важно использовать правильный шампунь.
С наступлением холодов у россиян нередко появляются ломкость и тусклость волос, а также сухость, зуд и шелушение. Это приводит к размножению грибков, которые способствуют более активному выпадению волос. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова
Чтобы избежать этих проблем, важно адаптировать уход за кожей головы в осенний период. Так, например, эксперт рекомендует использовать шампунь с увлажняющими и противогрибковыми компонентами.
«Распространенная ошибка — мыть голову слишком редко из-за страха усилить выпадение волос, вызванное себореей. На самом деле редкое мытье усугубляет жирность и может привести к раздражению и воспалению кожи головы», — подчеркнула Наталья Михайлова.
Помимо этого, врач-дерматовенеролог посоветовала россиянам осенью чаще использовать маски и сыворотки для кожи головы с витаминами, аминокислотами и гиалуроновой кислотой.
При более выраженном псориазе (кожа головы покрыта плотными белыми корками. — Прим.ред.) Михайлова посоветовала пройти курс пилингов с салициловой кислотой.
Ранее 5-tv.ru писал о том. какие продукты важны для здорового сердца.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.