Секс и алкоголь: три сотрудницы британский тюрьмы были уличены в романах с заключенными

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

Они отправляли преступникам интимные фотографии и встречались с ними после смен.

В Великобритании 26-летнюю надзирательницу тюрьмы Five Wells («Пять колодцев») в Нортгемптоншире приговорили к году заключения за романтические отношения с двумя заключенными. История вызвала широкий резонанс и вновь обратила внимание на исправительное учреждение, открытое всего три с половиной года назад как «первую смарт-тюрьму страны», и вскрыла другие пикантные моменты, происходящие в этих стенах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на иностранные расследования.

По данным, сотрудница по имени Эйми Дьюк проработала в Five Wells всего четыре месяца, но за это время успела завести романы с осужденными. Камеры наблюдения зафиксировали ее встречи с ними, в телефоне нашли сотни романтических сообщений и фотографии интимного характера. Несмотря на то, что женщина отрицала сексуальные контакты, суд признал ее виновной в подрыве дисциплины и назначил наказание в виде одного года тюрьмы.

Случай с Дьюк оказался не единичным. В феврале к такому же сроку приговорили 29-летнюю надзирательницу Тони Коул, которая отправила заключенному более четырех тысяч сообщений и встречалась с ним после смен. А летом 2024 года условный срок получила 32-летняя Рейчел Стэнтон: ее обвинили в связи с грабителем, у которого во время проверки нашли интимные фотографии сотрудницы.

Тюрьма Five Wells открылась в марте 2022 года, на ее строительство власти потратили 253 миллиона фунтов стерлингов (около 27,5 миллиарда рублей). Учреждение планировалось как образец нового подхода — здесь оборудовали учебные классы, мастерские и лаборатории, чтобы осужденные могли освоить профессии. Управление доверили частной охранной компании G4S, которая ранее не раз становилась объектом критики и расследований.

Однако вместо обещанной «модели перевоспитания» Five Wells быстро получила дурную славу. Уже в 2023 году в интернете появились ролики, где заключенные устраивали вечеринки в камерах с алкоголем и наркотиками. В учреждении фиксировались регулярные случаи насилия, а родственники осужденных жаловались, что тюрьму переполнили сексуальные преступники, которые пользовались привилегиями и доступом к наркотикам.

Таким образом, смарт-тюрьма, задуманная как безопасное и гуманное место содержания, за короткое время превратилась в один из самых проблемных пенитенциарных объектов Великобритании.

