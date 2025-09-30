Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Атаке подверглись пять городов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 сентября перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атаке подверглись пять регионов страны. В небе над Воронежской областью наши военные сбили 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Белгородской областью — 25, над Ростовской областью — 12, над Курской областью — 11, над Волгоградской областью — семь.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате прилета украинского дрона по Подмосковью погибли два человека. Среди них — ребенок. Это произошло в ночь на 29 сентября.

