«Ваш триумф после долгого пути»: прогноз Таро на октябрь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на сентябрь 2025 года.

Общая энергия октября 2025 года (Карта Таро — Мир)

5-tv.ru

Карта Мир — финал Большого Аркана. Она символизирует завершение цикла, внутреннюю целостность, достижение цели, гармонию.

Октябрь — не просто месяц. Это ваш триумф после долгого пути. Что бы вы ни прошли в этом году — теперь вы подходите к важному рубежу. Именно в этом месяце вы можете официально начать новое дело, получить признание, войти в новый круг, заявить о себе — не шумно, а с достоинством.

Отметьте это завершение. Сделайте что-то символическое: напишите письмо себе, зажгите свечу, прогуляйтесь в месте силы. Вы имеете право на поклон перед собой.

Здоровье в октябре 2025 года (Карта Таро — Королева Пентаклей)

5-tv.ru

Карта говорит о гармоничном состоянии, заботе, зрелости.

Вы находитесь в фазе, когда здоровье — не борьба, а образ жизни. Возможно, вы уже внедрили устойчивые ритуалы: сон, питание, движение, отдых. И теперь чувствуете результат: больше энергии, крепче иммунитет, яснее ум.

Продолжайте в том же ритме. Не пренебрегайте мелочами. Здоровье — как сад: оно требует постоянства, а не усилий раз в год. Если есть хронические вопросы — октябрь станет идеальным временем для комплексного обследования.

Финансы в октябрье 2025 года (Карта Таро — Император)

5-tv.ru

Карта Император — символ порядка, контроля, ответственности, зрелых доходов.

Вы берете ситуацию в свои руки. Возможны: официальное оформление проекта, подписание договора, повышение, начало партнерства, решение по крупному заказу.

Вы становитесь не просто исполнителем, а авторитетом. Вас начинают воспринимать как эксперта, лидера, человека с полномочиями. Действуйте уверенно, но без жесткости. Вы — тот, кто может строить систему.

Отношения в октябре 2025 года (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Карта Сила — символ внутренней стойкости, мягкости и уверенности. Это не про давление, а про управление сердцем через любовь.

Если вы в отношениях — возможен важный разговор, признание, момент, когда вы или партнер (ша) проявите глубокую зрелость. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который: вызывает внутреннее «да», хочет не только страсти, но и роста, готов к настоящей, а не поверхностной связи.

Не бойтесь быть собой. Сила — не в громких словах, а в способности держать свое «нет» и говорить «да» с чистым сердцем.

Совет на октябрь 2025 года (Карта Таро — Звезда)

5-tv.ru

Звезда — карта надежды, внутреннего света, исцеления. Она говорит: «Вы не один. Вы на своем пути. И вы — не потеряли себя».

Даже если были потери, сомнения, боль — внутри вас горит звезда. Она не требует, чтобы вы были сильными. Она просто напоминает: «Вы живы. Вы верите. Вы идете дальше».

В ночь на 23 октября, в день Новолуния, выйдите под небо. Скажите: «Я готов (а) к трансформации». И поверьте, Вселенная слышит.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на октябрь 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.