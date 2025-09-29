Боец в жизни и спорте: от чего умерла чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Тренер Веселов: у умершей чемпионки мира по боксу Синецкой был сахарный диабет

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тренер спортсменки Виктор Веселов рассказал о недуге, который забрал ее в 46 лет.

Умершая на 47-м году жизни трехкратная чемпионка мира и пятикратная обладательница титула чемпионки Европы по боксу Ирина Синецкая страдала сахарным диабетом. О том, как звезда ринга постепенно теряла форму и силы, журналистам aif.ru рассказал ее тренер Виктор Веселов.

Синецкая носила звание заслуженного мастера спорта России. Она скончалась 28 сентября. Как сообщил тренер, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. О трагедии близких, коллег и поклонников спортсменки первыми сообщили представители Федерации бокса России на официальном сайте.

«Ирина болела, у нее был сахарный диабет, и вес лишний набрала… В последние годы она жила в родном селе Кочубеевское Ставропольского края, где у нее мама», — рассказал Веселов.

По словам тренера, Синецкая никогда ничего и никого не боялась: ни недуг, ни видимое превосходство противника не сбивали ее настроя победить.

«Последние свои выступления она проводила уже в тяжелой весовой категории, и соперницы всегда были выше ее на голову. Но Ирина выходила и выигрывала. И в жизни, и в спорте она была бойцом», — подчеркнул он.

Российский боксер Константин Цзю, чемпион мира, включенный в Международный зал боксерской славы как человек, внесший значительный вклад в развитие своего вида спорта, выразил соболезнования семье. Он также призвал коллег внимательно относиться к своему здоровью и не затягивать с посещением врача при необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал о трагической гибели чешского биатлониста Ян Ваня — 19-летний спортсмен попал в ДТП. Парень попал под колеса авто во время велопрогулки, врачи не смогли его спасти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.