Военная истерия нарастает: как проходит Варшавский форум по безопасности

Фото, видео: Reuters/Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участвующий дистанционно Зеленский неожиданно вновь заговорил о переговорах.

С киевским режимом у польского руководства пока больше общего, чем разногласий. Тем более, что в этом году Варшавский форум по безопасности проходит под тенью загадочных беспилотников, за которыми западные спецслужбы уже несколько недель гоняются по всему континенту. Градус воинственной истерии настолько высок, что среди участников вновь зазвучали угрозы об ударах вглубь территории России тяжелым вооружением.

Хотя доказательств, что Москва вообще имеет хоть какое-либо отношение к происходящему в небе над ЕС, по прежнему нет. В путанных деталях слета европейских «ястребов войны» разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На пути к Третьей мировой? Или как еще трактовать этот грохот военных эшелонов в Эстонии. В сотне километров от российских границ происходит массовая переброска американских танков Abrams и боевых машин Bradley. По тому же «тонкому краю» ходят Польша и Дания, поднимая истребители уже без всякого повода и расширяя фронт как минимум до Варшавы. Именно там сегодня с трибуны ежегодного форума по безопасности было объявлено: отныне это их общая с Украиной война.

«Мы часто слышим, как здесь, в Варшаве, так и повсюду на Земле, голоса людей, которые говорят: „Нет, это не наша война. Нас это не касается; мы не хотим платить, мы не хотим жертвовать своими деньгами, своим временем и, особенно, жизнями наших солдат“. Я хочу сказать это очень четко и хотел бы, чтобы эти слова услышали мои соотечественники в Польше: эта война — и наша война тоже», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Линии новой напряженности нарезаются в небе над Балтикой и Северной Европой. Все новые случаи фиксируются в Швеции, Норвегии и Дании. Точно по лекалам Холодной войны: любые неопознанные объекты методично называют «российской провокацией» по умолчанию. Еще один повод для увеличения оборонных бюджетов и присоединения Украины к военным блокам — якобы для обмена опытом

«Украина в настоящее время обладает наибольшим опытом в мире, было бы грехом этим не воспользоваться», — отметил министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

И эстонские власти, следуя примеру соседей, грозят России воздушным боем, через стиснутые зубы припоминая нашумевший пролет российских МИГов вдоль натовского периметра.

«Они точно знали, где они, в воздушном пространстве НАТО, и они ничего не сделали для того, чтобы добровольно его покинуть, поэтому нам пришлось использовать сигналы и силу», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Их головы не просто горячие, а вскипевшие. Киевский министр требует невозможного: признать, что война между Россией и НАТО уже идет и увязать украинское ПВО в единую европейскую систему. Чтобы хотя бы таким образом снять любые табу на дальнобойное оружие. И, кажется, вместе с психикой Сибиги в этот момент ведь могли пошатнуться и стрелки на часах Судного дня. Вот ведь нашел, кого напугать, приближая изо всех сил уже не просто большую, а похоже, ядерную войну

«Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

И все же, когда дело доходит от этой демонстративной решимости к хоть каким-то реальным действиям, все привычно оглядываются на США. Но и у них там полная стратегическая неопределенность: Дональд Трамп то ли обещал Киеву Tomahawk, то ли нет. И самый воинственный из советников Трампа, Кит Келлог, лишь теряется в догадках.

Но даже если и дадут, что это кардинальным образом изменит. Учитывая, что Россия воспримет это как прямое вмешательство уже Запада в конфликт и готова будет соизмеримо ответить, о чем неоднократно предупреждали в Кремле.

«Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия — будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — напоминал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вот и сам Зеленский, выступая дистанционно на форуме в Варшаве, уже только нервно посмеивается над перспективами хоть какой-то западной поддержки.

На удивление, он стал сегодня тем единственным, кто упомянул о желании вернуться к «переговорному треку», хотя и продолжает надеяться заморозить конфликт вдоль линии соприкосновения. Только вот какой именно, если она каждый день только расширяется? И совсем не в его пользу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере 5-tv.ru.



