Треш-блогеру Юлии Финесс грозит уголовная статья за развращение подростка

В своем блоге девушка рекламирует наркотики, устраивает драки в прямом эфире и рассказывает пикантные подробности об отношениях с несовершеннолетним.

Против 21-летней трэш-блогера Юлии Финесс (настоящее имя Юлия Максимовская — Прим. ред.) может быть возбуждено уголовное дело за развращение 14-летнего мальчика, а также рекламу наркотиков на аккаунтах в социальных сетях. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

Ранее Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после заявления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В Telegram-канале общественница обратила внимание, что Фитнесс в своих аккаунтах в социальных сетях рекламирует наркотики, устраивает драки в прямом эфире, снимает на видео стрельбы в центре столицы, а также рассказывает об интимных отношениях с несовершеннолетним. При этом основную часть ее аудитории составляют дети.

В отношении Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что против журналистки Ксении Лариной** СК РФ возбудил уголовное дело.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

**— признан иноагентом в России