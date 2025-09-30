Эпоха возрождения: как изменились новые регионы за три года в составе России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В восстановлении Донбасса и Новороссии участвуют 82 субъекта, 41 федеральное ведомство и 26 госкомпаний.

В России сегодня отмечают День воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. За три года с момента присоединения этих территорий произошло немало изменений: построены школы, больницы, спортивные комплексы, улучшены дороги, а жители начали получать пенсии и прочие социальные выплаты. Однако обстановка рядом с линией фронта по-прежнему остается напряженной — люди сталкиваются с регулярными обстрелами, а также временными отключениями воды и электричества. Несмотря на это, местные верят, что трудности временные, ведь они сделали свой выбор осознанно. О том, как преобразились новые субъекты, какие шаги еще предстоит предпринять и почему восстановление Донбасса называют уникальным — в материале «Известий».

Три года с момента воссоединения

Сегодня, 30 сентября, исполняется ровно три года с момента вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Именно в этот день в 2022 году были подписаны международные договоры, закрепившие этот шаг. Ранее в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы.

Результаты голосования показали высокий уровень поддержки: в ДНР за вхождение в РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% при явке 85,4%, а в Херсонской — 87,05% при явке 76,86%.

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников <…> приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда. <…> Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведёт праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру», — говорится в обращении Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Никарагуа стала первой страной Латинской Америки, признавшей все четыре региона частью РФ — это произошло 30 июля. Недавно в Москве были подписаны соглашения о торгово-экономическом взаимодействии. Ранее признание ДНР и ЛНР прозвучало также от Сирии, КНДР, Абхазии и Южной Осетии.

Вопрос безопасности остается актуальным

Несмотря на успехи, регионы еще полностью не освобождены от ВСУ. В мае 2025 года было принято решение о формировании буферной зоны вдоль границы с Украиной. «Наши Вооруженные Силы сейчас эту задачу решают», — отметил президент РФ. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что ЛНР — наиболее освобожденная территория, однако западные районы продолжают подвергаться интенсивным обстрелам. Он подчеркнул, что без отдаления противника на 30–40 км говорить о безопасности невозможно.

Алексей Журавлев, первый зампред комитета ГД по обороне, считает, что важны не только темпы продвижения, но и степень нанесенного урона ВСУ, особенно в районах Сумской и Харьковской областей. Он отметил, что поставки западного вооружения, включая американские Tomahawk, усложняют ситуацию.

Как проходит восстановление

Мирошник сообщил, что в Луганске, находящемся примерно в 100 км от зоны боев, были полностью восстановлены дороги и системы подачи воды и электричества. Это, по его словам, позволило наладить экономическую и социальную сферу. Особенно активно идут работы в Мариуполе и Приазовье.

Строительные работы стартовали сразу после воссоединения. По данным Минстроя, за это время восстановлено более 23 тысяч объектов. В проекте участвуют 82 субъекта РФ, 41 федеральное ведомство и 26 госкорпораций. Новое жилье начали возводить впервые за десятилетия, отметила сенатор от ДНР Дарья Лантратова.

Дефицит кадров в 2022 году составлял около 30 тысяч специалистов, но к 2025 году проблему решили за счет привлечения большого числа компаний. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что только в Северодонецке восстановили более 800 объектов, отремонтировали 34 моста и улучшили 54% дорожной сети.

Анна Ревякина из Общественной палаты РФ отметила улучшение состояния дорог в Донецке и освещенность трассы до Мариуполя. До 2030 года планируется восстановление почти 13 тысяч объектов капитального строительства.

Политолог Дмитрий Еловский заявил: «Восстановление Донбасса войдет в учебники, как беспрецедентный по масштабу проект, сопоставимый с послевоенным восстановлением СССР и Европы. Разница в том, что Европу восстанавливали на кредиты США, а Донбасс поднимают из руин, которые там оставила Украина, всей Россией — половина страны участвует в стройках и модернизации».

Социальная сфера и спорт

В сфере здравоохранения уже восстановлены и построены свыше 290 объектов. В Донецке открылся сосудистый центр, а в Запорожье строят новую детскую больницу на 240 мест. Количество школьников в Запорожской области выросло с 50 до более чем 55 тысяч за год.

В Луганске в 2024 году открыли универсальную спортплощадку, а в ДНР заработал спорткомплекс «Юность» в Докучаевске. В Северодонецке открылась футбольная школа, а отремонтированная 17-я школа вновь приняла учеников 1 сентября.

Жители новых регионов теперь получают пенсии и другие выплаты по российским стандартам. С 1 марта 2023 года соцобеспечение предоставляется тем, кто постоянно проживал в регионах на момент их воссоединения, а также тем, кто прибыл в РФ ранее. До конца 2025 года выплаты получат еще около 17 тысяч пенсионеров, у которых не было документов или возможности дойти до фонда.

«Если при украинском режиме люди видели только потребительское отношение, „выжимание“ ресурсов, то сегодня всё изменилось. Жители воссоединенных регионов поняли, что они стали гражданами справедливого, социального государства, которое о них заботится. Они почувствовали стабильность, поддержку, могут строить планы на будущее. Сегодня темпы восстановления республики опережают все возможные прогнозы», — сказала Лантратова.

Проблемы, требующие решения

Остаются трудности: в Херсонской области ВСУ нанесли удар по электроподстанции, что вызвало отключение электричества в селе Васильевка. В Запорожье 27 сентября также было временное отключение света.

По словам Балицкого, из-за постоянных атак гибнут врачи, а кадровый дефицит в медицине требует срочного решения. В ЛНР усовершенствовали программы «Земский Доктор» и «Земский Фельдшер»: теперь можно сменить место работы в рамках контракта без потери выплат, которые увеличены до 2 млн и 1 млн рублей соответственно.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецке потери воды достигают 60% из-за изношенных сетей. Подача воды ведется по графику. Анна Ревякина подтверждает, что водоснабжение — одна из самых острых проблем региона.

Дмитрий Еловский отметил, что власти применяют креативный подход к кадровому вопросу: переобучают специалистов, привлекают ветеранов, направляют их в разные отрасли.

Экологическая ситуация также сложная. Из-за пожаров уничтожаются леса, поэтому в ЛНР наибольший объем расходов направлен на «Экологическое благополучие». Пасечник сообщил о планах по очистке водоемов, обеспечению населения питьевой водой и восстановлению зеленых насаждений, а также рекультивации шахт.

Дарья Лантратова отметила, что запросы граждан изменились, и если раньше было больше запросов, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения, наладить подачу воды и света, то сейчас все больше предложений связано с поддержкой предпринимателей и комфортной городской средой.