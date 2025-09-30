Спецпосланник Трампа Уиткофф может покинуть пост до конца 2025 года

Одной из причин послужило нарушение протокола во время встречи с Владимиров Путиным.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа, отвечающий за мирное урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа, Стив Уиткофф в конце 2025 года может покинуть пост, сообщает интернет-газета The Times of Israel.

По информации издания, во время августовской встречи Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник США нарушил протокол — он пришел в Кремль без стенографиста. В результате за этим последовала искаженная передача позиции российского главы по конфликту на Украине.

После этого 15 августа был «спешно организован» исторический саммит на Аляске, посвященный поиску путей завершения российско-украинского конфликта. Оба лидера назвали встречу обстоятельной и конструктивной.

Еще одной причиной скорого ухода чиновника с поста может стать близкая развязка конфликта в секторе Газе в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил Дональд Трамп, сообщив, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с американской инициативой и теперь ожидается ответ ХАМАС.

«Прорыв, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил о принятом премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американском предложении. Посредники ждут ответа ХАМАС», — сообщает газета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продал долю в своем бизнесе за 120 миллионов долларов. Сделано это было с целью разрешения потенциального конфликта интересов.

