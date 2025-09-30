Обидела маму: на свадьбе Селены Гомес произошел скандал

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония бракосочетания прошла в частном поместье Монтесито, в округе Санта-Барбара.

Мать певицы и актрисы Селены Гомес, Мэнди Тифи, разочаровалась в дочери из-за поступка на ее свадьбе с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились 27 сентября в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. На свадьбе у молодых было настоящее веселье: смех, шампанское, развлекательная программа и еда — все на высшем уровне. Однако, как и на любом торжестве, без скандала не обошлось.

Фото: www.globallookpress.com/Richard Harbaugh

По словам одного источника издания, в день церемонии мама Селены Гомес Мэнди Тифи рассчитывала, что она поведет невесту к алтарю, однако дочка решила, что в этом трогательном ритуале должен принять участие ее дедушка.

Такой поворот событий сильно расстроил Мэнди Тифи, для нее это стало настоящим ударом. Как выяснилось позднее, невеста намеренно не говорила об этом своим близким.

Селена усадила мать с отчимом за стол и объяснила, что дедушка заслуживает этого больше, чем кто-либо. Собеседник издания отметил, что Гомес долгое время жила с бабушкой и дедушкой. Именно поэтому певица приняла такое решение.

В минувшие выходные певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко после двух лет отношений. Церемония прошла в частном поместье Монтесито, в округе Санта-Барбара. Среди многочисленных звездных гостей торжества были замечены Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон, Эд Ширан, Пол Рад, Стив Мартин, Мартин Шорт и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о деталях свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX