Ленобласть, Коми, Подмосковье и Карелия: Россию накрыло северное сияние

Завороженные зрители публикую кадры в социальных сетях.

Прямо сейчас жители сразу нескольких регионов страны могут наблюдать в небе одно из самых красивых природных явлений. Речь о северном сиянии.

Самые яркие кадры приходят из Карелии — там будто разгорелся зелёный огонь. Благодаря ясному небу световые волны хорошо видны в Петербурге и Ленинградской области

Появилось редкое явление и в Подмосковье, а также в республике Коми.