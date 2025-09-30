Ленобласть, Коми, Подмосковье и Карелия: Россию накрыло северное сияние
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Попов; 5-tv.ru
Завороженные зрители публикую кадры в социальных сетях.
Прямо сейчас жители сразу нескольких регионов страны могут наблюдать в небе одно из самых красивых природных явлений. Речь о северном сиянии.
Самые яркие кадры приходят из Карелии — там будто разгорелся зелёный огонь. Благодаря ясному небу световые волны хорошо видны в Петербурге и Ленинградской области
Появилось редкое явление и в Подмосковье, а также в республике Коми.