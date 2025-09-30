Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lorena SopÃªNa; 5-tv.ru

Новые детали в деле об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области — задержали еще фигурантов. Это три сотрудника компании, которая изначально занималась хранением, а впоследствии и распространением контрафакта.

История практически один в один повторяет печально известное массовое отравление «Мистером Сидром». Как вышли на след торговцев ядом, от которого, по нашим данным, скончались более 30-ти человек, узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Прямо на заправке, в разгар рабочего дня — бизнес в «Жигулях». Автомобиль до отказа заполнен тарой: восемь — с темной жидкостью, 10 — с прозрачной и несколько белых канистр, которые уже автоматически вызывают подозрение у сотрудников ГИБДД. Эту машину заметили на трассе «Кола» Ленинградской области. Откуда товар — бизнесмен пояснить не смог.

Тем временем расследование громкого дела о суррогатном алкоголе привело оперативников в поселок Трубников Бор. По предварительной версии, тысячи литров метилового спирта могли распространиться по соседним районам Ленинградской области именно из этих ангаров.

Журналистов близко не пускают — идут следственные действия. Ангар и прилегающая территория площадью не меньше сотни квадратных метров заполнены разной продукцией. Здесь множество ящиков и палет, но больше всего — бутылок, алюминиевых банок, бочек и тех самых белых канистр. Их сотни, если не тысячи. Судя по стопкам бумаг и пометкам на таре, всё это должно быть утилизировано. Но фактически лежит в открытом доступе.

По данным 5-tv.ru, склад принадлежит компании ООО «Кастодиан». Она работает с 2019 года. По документам в реестрах, штат всего три человека. А прибыль за прошлый год почти 7 миллионов рублей — в 13 раз больше, чем годом ранее. Странное совпадение: по одной из версий, в августе отсюда исчезли 2,5 тысячи литров жидкости — в основном этанол, но был и метанол, который вызывает токсическое отравление.

«Человек, являющийся потребителем алкогольной продукции, чаще всего не в состоянии отличить одно от другого, потому что из метанола могут делать тот же самогон. Добавляют туда ароматизаторы, отдушки, красители, и он выглядит также привлекательно и на вкус не отличается сильно от этилового спирта и его легко перепутать», — говорит врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Откуда это здесь взялось, следователи сейчас выясняют. А для местных жителей всё очевидно: указывая на тот самый ангар, они рассказывают о подпольном производстве.

«Там была раньше старая кочегарка газовая, потом ее кто-то выкупил. Что они там делали — не знаю, разогнали всех с ОМОНом. Я в такие дела не суюсь, чтобы потом не было проблем с милицией», — рассказывает жительница поселка Трубников Бор.

Не исключено, что изъятое спиртное могли перепродавать и распространять по гаражам, рюмочным, магазинам и квартирам, где торговали из-под полы. Троих сотрудников склада задержали.

Аресты и задержания по этому делу — каждый день. Алекс-Владимир Нойман — уже восьмой фигурант. В его квартире скончались двое — там же, предположительно, он и занимался производством алкоголя.

Всего в деле уже 12 подозреваемых, в том числе 78-летний пенсионер и педагог-дефектолог детского сада. Обоих арестовали на два месяца. А количество жертв паленки продолжает расти. Накануне в Сланцевском районе скончался 65-летний пенсионер — рядом с ним нашли бутылку с прозрачной жидкостью.

