Среди погибших — водитель легковушки и двое его пассажиров.

В Краснодарском крае три человека погибли и еще три пострадали при столкновении легкового авто с грузовиком. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД России.

Согласно данным ведомства, ДТП произошло в понедельник, 29 сентября, примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар — Ейск. Водитель иномарки неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN.

В результате аварии три человека скончались на месте происшествия: сам водитель легковушки и двое его пассажиров. Еще трое пассажиров пострадали, среди них двое несовершеннолетних — мальчики десяти и двенадцати лет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование обстоятельств происшествия. На месте аварии продолжает работу следственная оперативная группа.

