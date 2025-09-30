Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Премьер-министр Израиля выставил ХАМАС условие — последний шанс принять план примирения, предложенный Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет от руководства радикального палестинского движения ХАМАС принятия плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Если же согласие не будет получено, а условия выполнены в полном объеме, заявил он, Тель-Авив «завершит работу самостоятельно».

«В случае если ХАМАС отвергнет план или примет его, но, по сути, сделает все возможное, чтобы ему противостоять, то Израиль завершит работу самостоятельно», — сказал Нетаньяху.

Накануне премьер высказался в поддержку плана Трампа, который включает в себя реализацию целей Израиля, в том числе освобождение и возвращение на родину заложников. Кроме того, страна ожидает обеспечения безопасности на границе с сектором Газа, демилитаризации региона, а также аннулирования влияния ХАМАС или палестинской администрации на управление анклавом.

План Трампа был опубликован представителями его администрации в тот же день. Он состоит из 20 пунктов, среди которых есть следующие требования к израильской стороне конфликта, в частности вывода войск и заморозки боевых действий. При выполнении данных условий будет возможно освобождение заложников. Согласно документу, на исполнение после признания соглашения дается 72 часа.

Выступая на совместной с Биньямином Нетаньяху пресс-конференции, Дональд Трамп заявил, что ждет согласия ХАМАС на предложенные им шаги к завершению конфликта, которое уже получено от Тель-Авива. В противном случае он направит силы США на поддержку Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, Катар и Израиль договорились о создании трехстороннего механизма по урегулированию разногласий.

