Лунный гороскоп садоводов на октябрь: когда лучше проводить работы в огороде
Некоторые огородники считают растущую Луну подходящей для посева
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Осенью важно тщательно проводить обработку растений от вредителей.
В октябре сад начинает готовиться к зимнему периоду, поэтому в это время стоит уделить ему особое внимание. URA.RU собрал лунный гороскоп для садоводов.
1, 2 и 3 октября — Луна в Водолее, растущая
В первый день месяца стоит пересаживать растения с надземными плодами. Можно проводить полив и вносить удобрения. Обрезку лучше отложить, сосредоточьтесь на рыхлении.
Уже 2 октября — благоприятное время для ухода за бахчевыми и ягодными культурами. Рекомендуется подкормка и рыхление, но от обрезки в этот день лучше воздержаться.
Подходящий момент для пересадки, укоренения черенков и активного полива наступи 3 числа. При этом пикировку проводить не стоит, а обрезку только аккуратно.
4 и 5 октября — Луна в Рыбах, растущая
Хороший день для посадки роз, многолетников и декоративных кустарников — 4 октября. Растения хорошо усваивают влагу, поэтому необходим обильный полив. От прищипки и прививок лучше отказаться.
Посеять зелень можно 5 числа — шпинат, лук, кресс-салат. Умеренно поливаем и подкармливаем растения, также рекомендуется рыхление и окучивание почву. Обрезку и пасынкование проводить не стоит.
6 октября — Луна в Овне, растущая
Неблагоприятный день для посевов и пересадок, полив и подкормки тоже лучше отложить. Рекомендуется проводить только легкое рыхление и окучивание.
7 октября — Луна в Овне, полнолуние
Посадочные работы, обрезка и пасынкование — не лучший выбор в этот день. Лучше заняться рыхлением или сбором урожая.
8 и 9 октября — Луна в Тельце, убывающая
Хорошее время для прополки и подкормок. При этом объем полива рекомендуется сократить. В эти дни можно сажать лук-севок и чеснок, однако полив в этот день стоит сократить.
10 и 11 октября — Луна в Близнецах, убывающая
В это время лучше воздержаться от работы с корневой системой. Займитесь уходом за надземной частью растений, прищипкой и защитой от вредителей.
Рекомендуется проводить обрезку растений 11 числа. Необходимо носить удобрения и собирать корнеплоды. Следует проявлять осторожность во время полива, а пикировку лучше не проводить.
12 и 13 октября — Луна в Раке, убывающая
В эти дни хорошо сеять под зиму морковь, свеклу, редьку и щавель. Также стоит заняться прополкой и внесением подкормок для растений.
Рекомендуется воздержаться от посадочных работ. Займитесь уборкой листвы и легкой обрезкой.
14 и 15 октября — Луна во Льве, убывающая
Посадка и сбор корнеплодов допустимы 14 октября. Пикировку и прищипку отложите, потому что это может нанести вред корневой системе.
Уже 15 октября — благоприятный день для сбора урожая и удаления сорняков. Для цветоводов актуальны работы по выкапыванию клубней и луковиц с целью их хранения.
16, 17, 18 октября — Луна в Деве, убывающая
Рекомендуется заняться уходом за корнеплодами: прополкой, подкормками. Работая с корнями растений, будьте осторожны. Также этот день подходит для закладки урожая на хранение и сбора семян.
Подходящие дни для пересадки, полива и внесения удобрений. Садоводы проводят санитарную обрезку и подзимний полив.
Хорошее время для обрезки, прививок и уборки сада. Избегайте прищипки, сконцентрируйтесь на рыхлении и обработке почвы.
19 и 20 октября — Луна в Весах, убывающая
Дни подходят для посадок и подкормок, но с осторожностью работайте с корнями и уменьшите полив. Урожай, собранный в этот период хорошо хранится.
А 20 числа рекомендуется отложить любые работы с растениями.
21 октября — Луна в Скорпионе, новолуние
Неблагоприятное время для посевов и посадок, но зато подходящий день для уборки, обработки от вредителей и подготовки к зиме.
22 и 23 октября — Луна в Скорпионе, растущая
Воздержитесь от посадок, рыхления и прививок, потому что такие мероприятия могут навредить на корневой системе. Лучше заняться прополкой и защитой растений от вредителей.
Благоприятные дни для посева лука-севка и озимого чеснока. Можно собирать урожай, поливать и подкармливать. Однако от обрезки растений стоит отказаться.
24 и 25 октября — Луна в Стрельце, растущая
Можно обработать участок от вредителей. Также допустимо перекопать приствольные круги деревьев и внести необходимые удобрения.
Благоприятное время для посадок, пересадок, полива и удобрений. Допустимы прищипка и пасынкование.
26, 27 и 28 октября — Луна в Козероге, растущая
Можно проводить подкормки, собирать корнеплоды. Цветоводы сажают розы и многолетники. Благоприятное время для посадки плодовых деревьев, обрезки и защиты от вредителей.
Хорошие дни для уборки урожая, посадок, ухода за почвой и растениями. Рекомендуется обильный полив.
Проводите посадки, сбор урожая, черенкование и прополку. Обязательно полейте растения и внесите удобрения.
29 и 30 октября — Луна в Водолее, растущая
Из-за нестабильности энергетики не сажайте и не пересаживайте. Допустимы прополка, рыхление, подкормки.
Удаляйте сорняки, рыхлите почву, подготавливайте клубни к хранению. Подходит для защитных мероприятий, побелки и очистки деревьев. Посадками лучше не заниматься.
31 октября — Луна в Рыбах, растущая
Благоприятный день для посадки и полива, а также для внесения удобрений. Обрезку и пикировку желательно отложить.
