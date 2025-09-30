Лунный гороскоп садоводов на октябрь: когда лучше проводить работы в огороде

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Осенью важно тщательно проводить обработку растений от вредителей.

В октябре сад начинает готовиться к зимнему периоду, поэтому в это время стоит уделить ему особое внимание. URA.RU собрал лунный гороскоп для садоводов.

1, 2 и 3 октября — Луна в Водолее, растущая

В первый день месяца стоит пересаживать растения с надземными плодами. Можно проводить полив и вносить удобрения. Обрезку лучше отложить, сосредоточьтесь на рыхлении.

Уже 2 октября — благоприятное время для ухода за бахчевыми и ягодными культурами. Рекомендуется подкормка и рыхление, но от обрезки в этот день лучше воздержаться.

Подходящий момент для пересадки, укоренения черенков и активного полива наступи 3 числа. При этом пикировку проводить не стоит, а обрезку только аккуратно.

4 и 5 октября — Луна в Рыбах, растущая

Хороший день для посадки роз, многолетников и декоративных кустарников — 4 октября. Растения хорошо усваивают влагу, поэтому необходим обильный полив. От прищипки и прививок лучше отказаться.

Посеять зелень можно 5 числа — шпинат, лук, кресс-салат. Умеренно поливаем и подкармливаем растения, также рекомендуется рыхление и окучивание почву. Обрезку и пасынкование проводить не стоит.

6 октября — Луна в Овне, растущая

Неблагоприятный день для посевов и пересадок, полив и подкормки тоже лучше отложить. Рекомендуется проводить только легкое рыхление и окучивание.

7 октября — Луна в Овне, полнолуние

Посадочные работы, обрезка и пасынкование — не лучший выбор в этот день. Лучше заняться рыхлением или сбором урожая.

8 и 9 октября — Луна в Тельце, убывающая

Хорошее время для прополки и подкормок. При этом объем полива рекомендуется сократить. В эти дни можно сажать лук-севок и чеснок, однако полив в этот день стоит сократить.

10 и 11 октября — Луна в Близнецах, убывающая

В это время лучше воздержаться от работы с корневой системой. Займитесь уходом за надземной частью растений, прищипкой и защитой от вредителей.

Рекомендуется проводить обрезку растений 11 числа. Необходимо носить удобрения и собирать корнеплоды. Следует проявлять осторожность во время полива, а пикировку лучше не проводить.

12 и 13 октября — Луна в Раке, убывающая

В эти дни хорошо сеять под зиму морковь, свеклу, редьку и щавель. Также стоит заняться прополкой и внесением подкормок для растений.

Рекомендуется воздержаться от посадочных работ. Займитесь уборкой листвы и легкой обрезкой.

14 и 15 октября — Луна во Льве, убывающая

Посадка и сбор корнеплодов допустимы 14 октября. Пикировку и прищипку отложите, потому что это может нанести вред корневой системе.

Уже 15 октября — благоприятный день для сбора урожая и удаления сорняков. Для цветоводов актуальны работы по выкапыванию клубней и луковиц с целью их хранения.

16, 17, 18 октября — Луна в Деве, убывающая

Рекомендуется заняться уходом за корнеплодами: прополкой, подкормками. Работая с корнями растений, будьте осторожны. Также этот день подходит для закладки урожая на хранение и сбора семян.

Подходящие дни для пересадки, полива и внесения удобрений. Садоводы проводят санитарную обрезку и подзимний полив.

Хорошее время для обрезки, прививок и уборки сада. Избегайте прищипки, сконцентрируйтесь на рыхлении и обработке почвы.

19 и 20 октября — Луна в Весах, убывающая

Дни подходят для посадок и подкормок, но с осторожностью работайте с корнями и уменьшите полив. Урожай, собранный в этот период хорошо хранится.

А 20 числа рекомендуется отложить любые работы с растениями.

21 октября — Луна в Скорпионе, новолуние

Неблагоприятное время для посевов и посадок, но зато подходящий день для уборки, обработки от вредителей и подготовки к зиме.

22 и 23 октября — Луна в Скорпионе, растущая

Воздержитесь от посадок, рыхления и прививок, потому что такие мероприятия могут навредить на корневой системе. Лучше заняться прополкой и защитой растений от вредителей.

Благоприятные дни для посева лука-севка и озимого чеснока. Можно собирать урожай, поливать и подкармливать. Однако от обрезки растений стоит отказаться.

24 и 25 октября — Луна в Стрельце, растущая

Можно обработать участок от вредителей. Также допустимо перекопать приствольные круги деревьев и внести необходимые удобрения.

Благоприятное время для посадок, пересадок, полива и удобрений. Допустимы прищипка и пасынкование.

26, 27 и 28 октября — Луна в Козероге, растущая

Можно проводить подкормки, собирать корнеплоды. Цветоводы сажают розы и многолетники. Благоприятное время для посадки плодовых деревьев, обрезки и защиты от вредителей.

Хорошие дни для уборки урожая, посадок, ухода за почвой и растениями. Рекомендуется обильный полив.

Проводите посадки, сбор урожая, черенкование и прополку. Обязательно полейте растения и внесите удобрения.

29 и 30 октября — Луна в Водолее, растущая

Из-за нестабильности энергетики не сажайте и не пересаживайте. Допустимы прополка, рыхление, подкормки.

Удаляйте сорняки, рыхлите почву, подготавливайте клубни к хранению. Подходит для защитных мероприятий, побелки и очистки деревьев. Посадками лучше не заниматься.

31 октября — Луна в Рыбах, растущая

Благоприятный день для посадки и полива, а также для внесения удобрений. Обрезку и пикировку желательно отложить.

