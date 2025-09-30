В Афганистане произошло полное отключение интернета

Фото: Reuters/SAYED HASSIB

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также наблюдаются перебои в работе мобильной и стационарной телефонной связи.

По всей территории Афганистана произошло полное отключение интернет-соединения. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По информации организации, отсутствие сетевого подключения связано с проводимой талибами (движение «Талибан» является исламисткой религиозно-политической организацией — Прим. Ред.) политикой по «предотвращению безнравственности».

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти предпринимают шаги по соблюдению нравственности», —сообщается в Telegram-канале NetBlocks.

Международная служба мониторинга в своем заявлении также подчеркнула, что о планах ограничить интернет на территории Афганистана «Талибан» заявил две недели назад. В настоящее время отсутствие сетевого подключения затронуло все регионы страны. Кроме того, наблюдаются перебои в работе мобильной и стационарной телефонной связи.

До этого в Афганистане уже было зафиксировано отключение ряда провинций от Всемирной паутины для «предотвращения аморального поведения». Это привело к затруднению работ государственных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Талибан» не собирается допускать военных США на территорию Афганистана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX