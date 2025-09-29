США, Катар и Израиль сформируют трехсторонний механизм координации

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение было принято в ходе телефонных переговоров.

США, Катар и Израиль создадут трехсторонний механизм по урегулированию разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что такое решение было принято во время телефонных переговоров президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдеррахмана Аль Тани.

«Лидеры (Израиля и Катара — Прим. Ред.) приняли предложение президента (Трампа — Прим. Ред.) о создании трехстороннего механизма для укрепления координации, улучшения коммуникации, устранения взаимных претензий и усиления коллективных мер по предотвращению угроз», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани за недавний удар по Дохе.

Кроме того, он выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности в результате атаки, а также принес извинения за нарушение суверенитета Катара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.