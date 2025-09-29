Орбан: Украины как суверенного государства больше не существует

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Прекращение финансирования Западом означает крах для киевского режима.

Украины как суверенного государства больше не существует. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире федерального канала.

«Она (Украина. — Прим. ред.) потеряла пятую часть своей территории… Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы», — сказал Орбан.

Венгерский премьер объяснил, что Запад уже «завтра утром» может прекратить финансирование киевского режима. Для Украины этот момент станет концом «во всех смыслах этого слова».

«С Украиной все будет кончено», — добавил Орбан.

В начале сентября премьер-министр Венгрии предрек раздел Украины после завершения конфликта. Орбан обратил внимание на то, что Европа уже «элегантно» рассуждает о фактическом присвоении ряда территорий страны под видом гарантий безопасности.

Орбан считает, что у Украины есть все шансы, чтобы стать государством, состоящим из трех зон: демилитаризованной, западной и российской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан попросил Зеленского отстать от Будапешта.

