Мишустин рассказал об увеличении в России производства важнейших лекарств

По словам премьер-министра РФ, проекты технологического лидерства принесли свои плоды.

Проекты технологического лидерства уже принесли свои плоды. Россия увеличила объем производящихся в стране важнейших лекарств. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии выставки «Иннопром» в Минске.

«Приступили к реализации так называемых национальных проектов технологического лидерства. Уже есть первые результаты. Увеличено количество производящихся у нас лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Расширена выпускаемая линейка медицинских изделий», — заявил Мишустин.

Также председатель правительства РФ отметил, что российские ученые создали препарат для генной терапии. Кроме того, на финальной стадии разработки находятся лекарства для лечения рака крови.

