Мишустин рассказал об увеличении в России производства важнейших лекарств
Мишустин: проекты технологического лидерства уже принесли плоды
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По словам премьер-министра РФ, проекты технологического лидерства принесли свои плоды.
Проекты технологического лидерства уже принесли свои плоды. Россия увеличила объем производящихся в стране важнейших лекарств. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии выставки «Иннопром» в Минске.
Также председатель правительства РФ отметил, что российские ученые создали препарат для генной терапии. Кроме того, на финальной стадии разработки находятся лекарства для лечения рака крови.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, как правильно хранить таблетки. Некоторые препараты нужно оставлять в холодильнике, а герметичные блистеры, например, не страшно держать и в помещении с повышенной влажностью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.