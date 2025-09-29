Трамп на встрече с Нетаньяху выразил уверенность в заключении сделки по Газе

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

На вопрос о скором достижении соглашения по прекращению огня в палестинском анклаве президент США ответил утвердительно.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме выразил уверенность в заключении сделки по сектору Газа. Трансляция встречи опубликована на телеканале Fox News.

В ходе приветствия Нетаньяху журналисты задали американскому лидеру вопрос о скором заключении сделки по прекращению огня в палестинском анклаве.

«Да. Очень уверен в этом», — сказал Трамп, подтвердив свою позицию по этому вопросу кивком головы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил о скором заключении сделки по достижению мира в секторе Газа. По словам американского лидера, это соглашение прекратит войну на Ближнем Востоке.

Также президент США добавил, что поговорил с премьер-министром Израиля и другими ближневосточными лидерами. По мнению Трампа, они являются замечательными людьми.

