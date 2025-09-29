Фото: Reuters/Alina Smutko

«Потихоньку русифицируются» крупные города страны — например, Львов.

На Украине фиксируется рост числа граждан, которые продолжают пользоваться русским языком в повседневной жизни. Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», — подчеркнула она, добавив, что «определенный откат» особенно заметен в сфере образования.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук 16 сентября отметил, что город «потихоньку русифицируется». Такие заявления свидетельствуют о сохраняющемся языковом противоречии внутри страны.

После событий 2014 года власти Украины начали курс на ограничение всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязал использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент одобрил новый закон о национальных меньшинствах. Он усилил запреты на применение русского, тогда как языки других меньшинств получили послабления. В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что русскоязычное население сталкивается с дискриминацией по сравнению с теми, кто говорит на языках стран ЕС.

