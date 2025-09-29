В Феодосии на нефтебазе произошел пожар из-за сварочных работ
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров.
На нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, возгорание произошло из-за нарушения технологии сварочных работ, в результате чего в одной из старых емкостей вспыхнули остатки мазута.
Крючков также отметил, что нефтебаза не участвует в цикле поставок горюче-смазочных материалов на крымские автозаправочные станции.
На месте происшествия работают бригады МЧС. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации ведомства, пострадавших в ходе пожара нет.
«Предварительно, пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
