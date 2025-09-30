Вкусно и полезно: как тыква улучшает пищеварение и дарит молодость

Диетолог Никитина: тыква — универсальный продукт для здоровья и красоты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Плод богат полезными свойствами, такими как медь, железо и бета-каротин.

Тыква нормализует пищеварение и улучшает работу кишечника. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, антиэйдж-терапевт Лариса Никитина.

Диетолог обратила внимание на наличие большого количества полезных веществ в тыкве, таких как бета-каротин, витамины группы В, кальций, медь и железо.

Семена тыквы богаты цинком, который необходим для иммунитета, здоровья кожи и работы сердечно-сосудистой системы. Мякоть содержит витамин Е, поддерживающий фертильность и молодость.

По словам Никитиной, тыква также нормализует пищеварение, улучшает перистальтику кишечника.

«Тыква универсальна. Она подходит для супов, гарниров, десертов, салатов. Главное — выбирать качественный продукт и проверенных производителей», — подчеркивает диетолог.

Специалист рекомендует следующие рецепты с тыквой: крем-суп из тыквы, запеченная тыква в качестве гарнира, пюре и жареные кусочки, каши и запеканки, а также салаты с тыквой.

