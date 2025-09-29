Фото: © РИА Новости/Родион Прока

За последнее время в Кишиневе побывали почти все ключевые фигуры европейской власти.

Страны Запада задействовали все возможные механизмы, чтобы оказать поддержку действующей власти на парламентских выборах в Молдавии. Об этом заявил экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Были использованы все рычаги для того, чтобы помочь нынешней власти», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам политика, прошедшая избирательная кампания стала не только внутренней борьбой, но и частью геополитического противостояния. Додон также обвинил европейских лидеров в прямом вмешательстве, подчеркнув, что за последнее время в Молдавии побывали почти все ключевые фигуры европейской власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября зафиксировали многочисленные нарушения, включая переполненные урны на участках в Европе, ограничения для наблюдателей, случаи многократного голосования и вмешательство спецслужб. Всего Центризбирком зарегистрировал 236 нарушений, а оппозиция во главе с Игорем Додоном требует пересмотра результатов через ЦИК и суды.

