Лучше доверить профессионалу: женщина разбогатела, выбирая имена чужим детям

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одна ее услуга может стоить 30 тысяч долларов — это порядка 2,5 миллиона рублей.

Тейлор А. Хамфри из Сан-Франциско превратила помощь родителям в выборе имен в прибыльный бизнес. Она зарабатывает до 30 тысяч долларов — порядка двух с половиной миллионов рублей — за одну услугу. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

«Для некоторых это выглядит как заказ кухонного фартука: вроде личное, но лучше доверить профессионалу», — объясняет сама Тейлор, комментируя востребованность своих услуг среди родителей.

Базовая услуга Хамфри — письмо с подборкой имен — стоит 200 долларов (почти 17 тысяч рублей. — Прим. Ред.). Более дорогие пакеты включают «брендинг детских имен», исследование семейного древа и организацию мозговых штурмов с экспертами. Самый дорогой вариант, 30 тысяч долларов, предполагает полное сопровождение родителей от выбора имени до его символической презентации.

Тейлор начала карьеру случайно: около десяти лет назад она делилась в интернете мыслями о звучании и происхождении имен, чтобы отвлечься от непростого периода жизни. Со временем ее контент набрал популярность, сегодня у предпринимательницы более 100 тысяч подписчиков в TikTok.

За это время Хамфри помогла подобрать свыше 500 имен. Основными клиентами стали богатые семьи и знаменитости, для которых выбор имени превращается в серьезное событие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.