Вопреки гравитации: автогонщик NASCAR проехал по стенке заграждения трека

Из-за экстремального трюка заезд пришлось завершить.

Преодолеть законы гравитации сумел гонщик NASCAR. Во время заезда на одном из поворотов болид оказался зажат между соперником и стенкой трека. В итоге ему пришлось прижаться настолько близко, что в какой-то момент автомобиль на скорости 320 километров в час промчался прямо по ограждению. Проехав так секунд десять, болид притормозил и перевернулся.

Сам гонщик сумел самостоятельно выбраться из пострадавшего автомобиля и не пострадал. Но гонку на этом пришлось сворачивать, чтобы освободить трассу от обломков.

