Роковой роман: женщина отдала интернет-мошеннику несколько миллионов рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Из-за афериста с сайта знакомств на саму москвичку в итоге завели уголовное дело.

Беспрецедентный случай мошенничества расследуют в столице. Москвичка перевела аферистам несколько миллионов рублей, но в результате сама стала подозреваемой. В преступную схему жертва обмана была втянута на сайте знакомств. В надежде на взаимную любовь она не только отдала свои средства, но и взяла кредит на имя подруги. Подробности этой истории узнал корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Она хотела найти любовь своей жизни, но вместо этого оказалась втянута в мошенническую схему. Потеряла деньги, работу, а скоро рискует лишиться и свободы.

«Вместо того, чтобы следователи искали мошенников, они меня сделали обвиняемой», — рассказала пострадавшая Татьяна Филатова.

История несчастной любви Татьяны Филатовой началась на сайте знакомств. Ей написал мужчина, некий Антон из Казани. Пострадавшая говорит: искала медь, а нашла «цифровое золото». Виртуальный кавалер обещал ей подарки и цветы без повода, но вместо свидания пригласил на брокерскую онлайн-площадку.

«Он мне рассказывал, какой он богатый человек. Он зарабатывает на бирже, у него целая команда. В общем, чтобы я тоже присоединилась», — продолжила Филатова.

Ухажер говорил, мол, вложения быстро окупятся, якобы грамотный трейдинг на платформе стабильно приносит 2000% в год. Татьяна поверила. Сняла все сбережения, набрала кредитов и перевела два с половиной миллиона рублей человеку, которого никогда не видела.

«Значит, мы купили эфир, значит, мы купили золото. Оставляем это буквально на полдня, заходим через, может, пять-шесть часов. Смотрим, у меня там плюс, например, уже 20%», — рассказала пострадавшая.

За сутки «прибыль» достигла сотен тысяч рублей. Чтобы жертва не заподозрила неладное, аферисты уговорили ее вывести со счета 40 тысяч. Убеждали, что за хорошо проделанную работу нужно себя порадовать и обязательно купить новый телефон.

«Мошенники обычно делают это для того, чтобы усыпить бдительность потерпевшей, показать, создать видимость нормальных финансово-хозяйственных отношений. Ну и естественно, попытаться уйти от уголовной ответственности», — рассказал адвокат Павел Агиев.

Как только жертва вложила все, что было — счет заблокировали. А чтобы вернуть доступ, нужно внести еще 15 тысяч долларов. Отчаявшись, Татьяна обратилась за помощью к знакомой.

«Она пришла и просто в дверь ко мне входит уже разговаривая по громкой связи с человеком и говорит: открой мне „Сбербанк“. Я думаю: я же открываю — буду контролировать что она делает. Они прошаренные: нажмите на вот эти квадратики, вниз-вниз-вниз листайте. Как-то вот так все», — рассказал подруга Татьяны Филатовой.

Под диктовку мошенника Татьяна оформила на подругу кредиты — больше миллиона рублей. Деньги тут же отправила аферистам, но доступ к платформе так и не вернула. Якобы «произошла ошибка», поэтому надо еще раз внести 15 тысяч долларов.

Только в этот момент москвичка поняла, что все это время ее водили за нос. Знакомая на которую она набрала кредитов, не стала слушать оправдания, а просто обратилась с заявлением в полицию. Татьяну Филатову уволили с работы, а следователи возбудили в отношении нее уголовное дело.

Что теперь делать — не знает. История, которая начиналась с надежды на счастье, закончилась разрушенной жизнью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.