Обман за те же деньги: в Госдуме предложили способ борьбы с шринкфляцией

Так на языке экономистов называются случаи, когда товара в упаковке стало меньше, а стоит он столько же.

Защитить покупателей от уловок производителей сейчас хотят в Госдуме. Речь о так называемой шринкфляции или даже стелсфляции. Слова для кого-то новые, но это — именно то, с чем россияне все чаще сталкиваются в магазинах. Когда товар вроде тот же, но только на первый взгляд. О проблеме и как ее планируют решать — корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Товары на полках магазинов сегодня «худеют» на глазах. Вместо литра молока — 930 миллилитров, крупы по 440, вместо ГОСТовских 500 граммов за ту же упаковку гречки. Даже батон хлеба сбросил вес — 350 граммов, когда по стандарту 400. Все это на языке экономистов — шринкфляция. То есть, когда объем товара уменьшается, а цена остается прежней. Но покупатели все равно все замечают.

Так производители пытаются покрыть свои издержки.

«Они понимают, что если одни будут менять цены, а другие будут менять граммовку — они могут потерять покупателя, которого долго и трепетно нарабатывали, путем рекламных компаний. Проще пожертвовать несколькими десятками граммов, чем рекламными бюджетами», — рассказала маркетолог Теххи Полонская.

Но теперь пора привыкать к новым терминам — стелсфляция и скимпфляция. Когда ингредиенты незаметно для потребителя меняют на более дешевые и менее качественные. В итоге стоимость продукта остается прежней.

«Допустим, когда в колбасе заменили свинину или говядину на фарш механической обвалки. И такие перемены, по словам экспертов, встречаются даже чаще, чем пивные бутылки по 0.480», — отметил корреспондент.

В Госдуме предлагают маркировать такие продукты. Указывать на упаковках и ценниках, что за последние полгода-год рецептура менялась. Не в лучшую сторону. Причем такие предупреждения нельзя будет печатать мелким шрифтом, говорят депутаты. Сейчас наказать производителей за ухудшение состава или уменьшение веса нельзя. Если это, конечно, не какой-то явный фальсификат.

«Некоторые производители позволяют себе использовать так называемую микробную трансглютаминазу или по-другому мясной клей. Это запрещенный компонент, который не выводится полностью из организма, который влечет ряд негативных последствий, от аллергических до некоторых случаев может спровоцировать и онкологию.

Они уже сейчас являются незаконными, за них установлена ответственность. Единственное, что препятствует их эффективному пресечению — это действующие ограничения», — рассказал кандидат юридических наук, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская организация» Олег Павлов.

Предложение усилить контроль за производителями и повысить информированность потребителей уже направлены в Роспотребнадзор. Если там сочтут инициативу разумной, есть шанс, что обмануть покупателя в итоге станет сложнее.

