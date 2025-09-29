Рекорд по нарушениям: как фальсифицировали выборы в Молдавии

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Режим Майи Санду использовал тот же арсенал приемов, что и на прошлом голосовании — тогда выбирали президента.

Парламентские выборы в Молдавии уже назвали рекордными по числу нарушений. Их насчитали несколько сотен. Правящий режим Санду использовал целый арсенал: от стандартных «каруселей» и вбросов до объявлений о «минировании» участков и даже моста. Этот сценарий успешно был опробован еще во время предыдущего голосования, когда жители страны выбирали президента. Тогда избирательная афера Кишинева удалась.

О том, как сейчас у несогласных с европейским курсом Молдавии отбирали голоса — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Когда оппозиция наполняет центральные улицы Кишинева, в толпу врываются провокаторы, что пытаются сорвать мирный митинг. Невзирая на провокации, сотни людей идут к зданию парламента. К этим выборам у них много непростых вопросов, на которые молдавские власти отвечать не спешат.

«Если идешь за другие партии, кроме PAS, значит, ты продал голос, значит ты пророссийский», — рассказал житель Кишинева Сергей.

«Не меньше 300 тысяч людей, которые хотели проголосовать, у них просто отобрали голос. Им не разрешали просто приехать сюда!» — добавила жительница молдавской столицы Сильвия.

В Приднестровской республике, которую официальный Кишинев считает частью Молдавии, не открыли ни одного избирательного участка. А дороги блокировали — якобы закрыли на ремонт, так совпало, что в день выборов. В итоге из 300 тысяч приднестровских избирателей проголосовать смогли лишь 12 тысяч.

«Звонили мне, звонили родителям, дедушка звонили — угрожали, чтобы не приезжали сюда ни на каких основаниях, чтобы не голосовали», — рассказал избиратель Николай Мунтян.

Тем, кто пришел на выборы пораньше, с открытием участков, было чему удивиться: в 07:30 утра многие урны уже под завязку, а внутри бюллетени с правильными галочками.

«Как только зависал немножко сайт ЦИКа, сразу же там добавлялись по 5-7% в пользу PAS», — рассказал житель Кишинева Иван Гучи.

PAS — это правящая партия с действующим премьером Майей Санду во главе. Еще в прошлый раз парламент она возглавила благодаря голосам на европейских избирательных участках. Сейчас история повторяется один в один.

Для самой большой зарубежной диаспоры Молдавии, российской, открывают всего десять тысяч избирательных участков. Для более малочисленной, например, итальянской — больше двухсот тысяч.

В Европе не чурались ничем: не только вбросами бюллетеней, но и классическими «каруселями». Это когда одни и те же люди по нескольку раз голосуют на разных участках. Вот Верона, например. А это Брешиа, тоже север Италии. Журналистов не пускают на избирательный участок.

Наблюдателей из 50 стран не пустили на участки для голосования. И на то есть свои причины: вот комната, где работают сотрудники молдавского ЦИКа. На всякий случай: под номер один в бюллетенях партия PAS.

«Голосовать только за первую строчку в бюллетене! Обязательно сфотографировать бюллетень и мигом возвращаться в транспорт, чтобы по новой ехать на следующий участок!» — давали инструкции голосующим.

Несмотря на многочисленные нарушения, «карусели» и вбросы в пользу правящей партии, совокупно молдавская оппозиция все равно набирает больше голосов. Майя Санду точно знает, почему.

«На протяжении всего этого времени Кремль пытался нас разделить и подорвать нашу уверенность в государстве, в наших институтах», — заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

В молдавских СМИ из России давно создают образ врага. А тех, кто отказывался это делать, все неугодные медиа уже закрыли, в списке их больше 30. Оппозиционные политические лидеры один за другим оказываются за решеткой. Казалось бы, с такими исходными могли выиграть и всухую.

«Пойдем в Апелляционную палату, Высшую судебную и дальше в Конституционный суд. Будем оспаривать результаты этих выборов», — заявил председатель партии социалистов Молдавии, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

В партию PAS вкладывается Евросоюз — в лице Франции, например. Речь не только о спонсорстве. Основатель Telegram писал, что на него давили власти Парижа, требовали заблокировать ряд оппозиционных молдавских ресурсов.

И ведь что-то подобное не так давно происходило в Румынии. Перенять опыт соседей оказалось несложно: и у Майи Санду, и у половины ее кабинета — румынские паспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.