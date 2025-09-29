«Мохнатый метеорит»: волосатый объект упал и разгромил ферму в Аргентине

Фото: 5-tv.ru

В аргентинском городе Пуэрто-Тироле на местную ферму упал неизвестный «волосатый объект», вызвавший переполох среди жителей и властей. Об этом сообщает газета Mirror.

Как отмечает издание, цилиндр длиной около 1,7 метра и диаметром примерно 1,2 метра приземлился прямо на ферму. Наибольшее удивление вызвало покрытие объекта странными черными волокнами, напоминающими волосы, что и дало ему прозвище «мохнатого метеорита».

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и взрывотехники, которые тщательно осмотрели объект и установили, что он не содержит опасных материалов. Тем не менее, для обеспечения безопасности вокруг фермы создали периметр в радиусе 30 метров.

Инцидент произошел на севере Аргентины, где фермерские хозяйства расположены близко друг к другу. Власти подчеркнули, что расследование продолжается, и специалисты пытаются выяснить происхождение и состав странного предмета.

В Сети уже появились версии о том, что это может быть космический мусор, например, остатки миссии SpaceX. Ранее в Панаме подобный инцидент вызвал шок, когда из падавшего метеорита начали выступать щупальца. Эксперт по НЛО Марк Кристофер Ли отметил, что объект мог вовсе не быть метеоритом, что добавляет загадочности происходящему.

