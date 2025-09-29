Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на импортную кинопродукцию

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин

По словам американского лидера, кинобизнес был украден из Соединенных Штатов другими странами.

В США пообещали ввести пошлины на все фильмы, снятые за пределами страны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

По словам президента, бизнес по производству фильмов был украден из США другими странами как «конфетка у ребенка».

«Наш кинобизнес был украден у Соединенных Штатов Америки другими странами, прямо как „конфетка у ребенка“. Калифорния, со своим слабым и некомпетентным губернатором, пострадала особенно сильно!» — говорится в публикации американского лидера.

